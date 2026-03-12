Работник откри дрон в мина за лигнитни въглища в Полша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в Западна Полша разследва произхода на дрон, открит днес от работник в мина за лигнитни въглища. Летателното средство не прилича на моделите за цивилна употреба, съобщи полицейски говорител, цитиран от Ройтерс и БТА.

Държавата член на НАТО Полша е в повишена готовност за нахлувания във въздушното ѝ пространство, след като повече от 20 руски дрона го нарушиха в нощта на 9 срещу 10 септември, а някои от тях бяха открити паднали в източната част на страната.

"Това не прилича на цивилен дрон, но няма информация какъв модел е той", каза по телефона за Ройтерс говорителят на полицията в западния полски град Познан Мачей Швенчиховски.

Местната полиция заяви в Екс, че се е отзовала на сигнал за "безпилотен летателен апарат тип дрон", открит от служител в Галчице, окръг Конин, на територията на мина за лигнитни въглища.

От полицията добавиха, че нейни "служители от Конин и Познан в момента обезопасяват района".