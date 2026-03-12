Пожар в пералното помещение е избухнал на американския самолетоносач „Джералд Форд"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Централното командване на военноморските сили на САЩ обяви, че днес е избухнал пожар в основното перално помещение на самолетоносача „Джералд Форд", предаде Ройтерс.

Избухването на пожара не е било свързано с бойни действия и разпространението му е ограничено, каза още командването. Двама военнослужещи получават медицинска помощ, но няма опасност за живота им, съобщава БТА.

Пожарът не е повредил системата за задвижване на самолетоносача, който в момента се намира в Червено море, и той е напълно способен да изпълнява функциите си, добавиха от централното командване.