Пожар в пералното помещение е избухнал на американския самолетоносач „Джералд Форд"

Самолетоносачът „Джералд Форд“ КАДЪР: Екс/@daopz

Централното командване на военноморските сили на САЩ обяви, че днес е избухнал пожар в основното перално помещение на самолетоносача „Джералд Форд", предаде Ройтерс.

Избухването на пожара не е било свързано с бойни действия и разпространението му е ограничено, каза още командването. Двама военнослужещи получават медицинска помощ, но няма опасност за живота им, съобщава БТА.

Пожарът не е повредил системата за задвижване на самолетоносача, който в момента се намира в Червено море, и той е напълно способен да изпълнява функциите си, добавиха от централното командване.

Самолетоносачът „Джералд Форд" КАДЪР: Екс/@daopz

