"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия предупреди, че напрежението в Арктика се покачва заради военните учения, провеждани от НАТО, предаде Ройтерс.

Миналия месец Алиансът заяви, че е стартирал операция „Арктически страж", за да засили присъствието си в региона – част от опитите за намаляване на напрежението между НАТО и САЩ, предизвикано от желанието на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия.

Нивото на напрежение в Арктика стремително се покачва заради усилията на Северноатлантическия алианс да продължава да налага геополитическа конфронтация вместо конструктивно сътрудничество. С действията си НАТО само потвърждава реномето си на „разрушител на стабилността и подбудител на международна конфронтация", заяви говорителката на министерството Мария Захарова, цитирана от ТАСС, съобщи БТА.

Тя посочи, че приоритетна цел на НАТО е стесняване на неутралното пространство около руските граници.

„Вижте в какво превърнаха Балтика – някога най-спокойния във военно отношение район на Европа", каза Захарова и допълни, че „Алиансът не крие агресивните си намерения".

Във връзка с войната в Украйна тя заяви, че участието на представители на ЕС в мирните преговори би имало само деструктивна роля.

„Нямаме съмнение, че ЕС с настоящите му възгледи към Русия и конфликта в Украйна ще играят в преговорите изключително деструктивна, подривна роля", каза Захарова.