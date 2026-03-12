ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владо Илиев записа 3-ото си най-добро класиране в ...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22458577 www.24chasa.bg

Великобритания и Италия изтеглят служители от Ирак заради иранските атаки

2176
Взрив в Багдад СНИМКА: Архив

Великобритания изтегля част от служителите си от Ирак като превантивна мярка на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение, публикувано днес на сайта на британското правителство.

В текста се казва, че британското посолство в Ирак продължава да функционира.

Италианският външен министър Антонио Таяни междувременно заяви днес, че Италия намалява броя на служителите в посолството си в Багдад и в консулството си в Ербил след атака тази нощ срещу военна база в Ербил тази нощ, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

"Току-що приключихме среща с посланика в Ирак и с италианския консул в Ербил", каза Таяни на брифинг в италианското външно министерство.

"Намаляваме броя на служителите както в посолството в Багдад, така и в консулството в Ербил по съображения за сигурност", уточни той.

Взрив в Багдад СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)