ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владо Илиев записа 3-ото си най-добро класиране в ...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22458649 www.24chasa.bg

8 медици са убити при украински удар в Донецк, твърди Москва

1600
Разрушения в Донецк СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Министерството на отбраната на Руската федерация заяви днес, че осем медицински работници са били убити, а 10 души - ранени, при украински удар с дрон тази седмица срещу лечебно заведение в контролираната от Москва част от Донецка област, предаде Ройтерс.

Засега няма коментар по темата от страна на Украйна.

Ройтерс прави уговорката, че не може да провери информацията на руските власти по независим път, съобкама БТА.

Руското министерство каза само, че атаката е била извършена във вторник в Донецка област, по-голяма част от която е контролирана от руските сили, без да посочи точното място на удара.

"Въпросният обект никога не е бил използван за военни цели, а умишленото му унищожение от киевския режим представлява фрапиращо нарушение на международното хуманитарно право и човешкия морал", посочи руското ведомство.

Разрушения в Донецк СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)