8 медици са убити при украински удар в Донецк, твърди Москва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на отбраната на Руската федерация заяви днес, че осем медицински работници са били убити, а 10 души - ранени, при украински удар с дрон тази седмица срещу лечебно заведение в контролираната от Москва част от Донецка област, предаде Ройтерс.

Засега няма коментар по темата от страна на Украйна.

Ройтерс прави уговорката, че не може да провери информацията на руските власти по независим път, съобкама БТА.

Руското министерство каза само, че атаката е била извършена във вторник в Донецка област, по-голяма част от която е контролирана от руските сили, без да посочи точното място на удара.

"Въпросният обект никога не е бил използван за военни цели, а умишленото му унищожение от киевския режим представлява фрапиращо нарушение на международното хуманитарно право и човешкия морал", посочи руското ведомство.