Норвегия забрани на корабите си да влизат в Ормузкия проток

Норвежката морска администрация обяви днес, че въвежда забрана за плаващи под норвежки флаг кораби да влизат в Ормузкия проток до второ нареждане заради ескалацията на ситуацията със сигурността след американско-израелските атаки срещу Иран, предаде Ройтерс.

„Предвид развитието на обстановката за нас е важно да подчертаем, че сега преминаваме от силна препоръка относно товарния трафик в района към забрана", се казва в изявление на администрацията.

В изявлението се допълва, че компаниите, чиито кораби вече са в района на Ормузкия проток, следва сами да решат дали е по-безопасно да ги изтеглят, или да ги оставят там.

Международната морска организация (ММО) междувременно обяви, че свиква извънредна сесия на 18 и 19 март, на която ще бъде обсъдено въздействието на войната в Близкия изток върху корабоплаването и сигурността на моряците, „особено във и около Ормузкия проток", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Сесията „е свикана по искане на няколко страни членове на Съвета" (на ММО - бел. ред.), се казва в изявление на агенцията на ООН, която отговаря за морската сигурност.