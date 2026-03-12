Тръмп: Иранците са добре дошли на световното по футбол, но се опасявам за техния живот

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранският футболен отбор е добре дошъл да участва в Световното първенство това лято, но посочи опасенията си за „техния живот и сигурност", предаде Ройтерс.

„Иранският национален футболен отбор е добре дошъл на Световното първенство, но наистина не смятам, че е подходящо да бъдат тук заради техния живот и сигурност", написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл", съобщи БТА.

Министърът на спорта на Иран заяви вчера, че Иран не може да вземе участие в Мондиала заради ударите на САЩ и Израел по страната.

Световното първенство, в което ще участват 48 отбора, ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 г.

Мачовете на Иран от предварителната група трябва да бъдат изиграни на американска територия - в Лос Анджелис и Сиатъл.