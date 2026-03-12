ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хиляди в Пловдив скандират: Нормален транспорт, ин...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22458807 www.24chasa.bg

Тръмп: Иранците са добре дошли на световното по футбол, но се опасявам за техния живот

3404
Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранският футболен отбор е добре дошъл да участва в Световното първенство това лято, но посочи опасенията си за „техния живот и сигурност", предаде Ройтерс.

„Иранският национален футболен отбор е добре дошъл на Световното първенство, но наистина не смятам, че е подходящо да бъдат тук заради техния живот и сигурност", написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл", съобщи БТА.

Министърът на спорта на Иран заяви вчера, че Иран не може да вземе участие в Мондиала заради ударите на САЩ и Израел по страната.

Световното първенство, в което ще участват 48 отбора, ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 г.

Мачовете на Иран от предварителната група трябва да бъдат изиграни на американска територия - в Лос Анджелис и Сиатъл.

Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)