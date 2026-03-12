Иран опроверга Тръмп: Не минираме Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран не поставя мини в Ормузкия проток, стратегически маршрут за преминаването на световния петрол, заяви днес пред Франс прес иранският заместник външен министър след обвинения на Вашингтон в този смисъл.

"Изобщо не е така. Това не е вярно", заяви Маджид Тахт-Раванчи, помолен да коментира изявленията на американския президент Доналд Тръмп, който съобщи за удари по 28 ирански "кораба за миниране", информира БТА.

Макар преминаването на кораби през потока и до голяма степен да е блокирано от Иран, "някои страни" помолиха да го използват и "ние им съдействахме", увери министърът.