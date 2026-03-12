ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съпругата на покойния върховен лидер Али Хаменей е жива, твърди Иран

Аятолах Али Хаменей Снимка: Екс/@khamenei_ir

Съпругата на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей е жива, съобщиха днес ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс.

Те посочиха, че първоначалните съобщения за смъртта ѝ не са верни, съобщава БТА.

По време на ударите, при които бе убит Хаменей в първия ден на войната на 28 февруари, беше съобщено, че дъщерята, зетят и внучката му също са загинали.

По време на атаката е пострадал и синът му Моджтаба Хаменей, който по-късно бе избран за наследник на баща си като върховен лидер на страната.

Аятолах Али Хаменей Снимка: Екс/@khamenei_ir

