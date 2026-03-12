"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сграда в центъра на Бейрут бе поразена при израелски въздушни удари днес, а Израел призова жителите на още райони в Южен Ливан да се евакуират, засилвайки офанзивата си срещу подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула", предаде Ройтерс.

При атаката, извършена около 17:30 ч. (и българско време), бе поразена сграда в квартал Башура, намиращ се на около един километър от резиденцията на ливанското правителство "Големият Сарай", разположена на хълм в центъра на града, информира БТА.

Преди да нанесе удара израелската армия издаде предупреждение към местните жители, че те се намират до обект на "Хизбула", който ще стане военна цел.

В отговор на убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей при израелско-американски удар "Хизбула" започна всеки ден да изстрелва залпове от ракети и дронове срещу Израел.

На свой ред еврейската държава бомбардира Южен и Източен Ливан, както и южните предградия на Бейрут, убивайки повече от 600 души, по данни на ливанските власти. Израел издаде също предупреждения за масови евакуации на тези райони, довело до разселването на повече от 800 000 души.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че армията е инструктирана да разшири операциите си в Ливан.

"Обещахме спокойствие и сигурност на нашите градове и села в Северен Израел, и точно това е което ще постигнем", каза той на среща с високопоставени израелски военни.