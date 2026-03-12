Украинската служба за сигурност задържа руски заварчик, следял местоположението на ПВО на Киев

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) задържа руски граждани, който работел за руското военно разузнаване и следял местоположението на украинските сили като част от подготовката за атаките с ракети и дронове срещу тях, предаде Укринформ.

Според изявление на пресцентъра на ССУ разследване е установило, че руснакът, който имал разрешително за постоянно пребиваване в Украйна, е използвал като прикритие за разузнавателната си дейност работата си като заварчик в частна компания в Днепропетровска област, съобщава БТА.

По време на командировки в различни райони в Украйна заподозреният проследявал координатите на украински войски. Сред основните цели, към които той проявявал интерес, били подразделения на противовъздушната отбрана, пропускателни пунктове и летища в Днепропетровска област и в Западна Украйна.

Според ССУ той маркирал местоположението на военни обекти, които успявал да идентифицира, в приложението „Гугъл мапс", за да съставя доклади за руското военно разузнаване. Докато бил в Западна Украйна, заподозреният се опитал да идентифицира местни летища с бойни самолети, принадлежащи на Въоръжените сили на Украйна.

Той бил задържан в жилището си в Кировоградска област. Според разследващите мъжът бил вербуван от руското разузнаване чрез стар познат, който съдейства на руските нашественици във временно окупираната част на Запорожка област. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде осъден на до 12 години затвор.

ССУ е задържала и бивш началник на цех в машиностроителен завод в Донецка област по обвинения, че е координирал въздушни удари за руската армия, посочва Укринформ.