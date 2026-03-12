Възрастното население в Турция се е увеличило с 20,5% за пет години

По данни на Турския статистически институт (TÜİK) броят на възрастните хора на 65 и повече години в страната е достигнал 9 583 059 души през миналата 2025 година. С 20,5 на сто са се увеличили възрастните през изминалите пет години. Към момента те съставляват 11,1 процента от 86-милионното население на Турция, докато през 2020 г. съставлявали 9,5 процента.

"Когато делът на възрастното население надвиши 10% от общото население, се счита за индикатор за застаряване на населението. В Турция възрастното население се е увеличило с по-бързи темпове от другите възрастови групи и e довело до промяна във възрастовата структура на населението. Въпреки че Турция все още се посочва като страна с младо население в сравнение със страни с пропорционално по-възрастно население, броят на възрастните хора е доста висок", се посочва в изготвената от статистическия институт разработка "Статистика на възрастните", за която информира ТРТ Хабер.

Спадът на раждаемостта и на смъртността, заедно с напредъка в здравния сектор, довели до повишаване на жизнения стандарт, нарастването на нивата на благосъстояние и продължителността на живота, се посочват като главни причини за демографската промяна.

Според разработката, процентът на възрастните жени е по-висок този от на мъжете - 53,3 на сто, през 2025 г. 62,9% са били във възрастовата група 65-74 години, 29,3% във възрастовата група 75-84 години и 7,8% във възрастовата група 85 и повече години.

Броят на хората на 100 и повече години, които съставляват 0,1% от възрастното население, е достигнал 8290 души през 2025 г.

Посочва се, че при положение, че спадът на раждаемостта продължи със същия темп както сега, през 2030 година делът на възрастното население се очаква да нарасне до 13,5%, на 18,2% през 2040 г., 28,8% през 2060 г., 38,5% през 2080 г. и 42,8% през 2100 г.

И обратно, ако бъдат предприети мерки срещу спада на раждаемостта, през 2030 година делът на възрастното население се очаква да бъде 13,4%,17,5% през 2040 г., 25,5% през 2060 г., 29,8% през 2080 г. и 28,2% през 2100 г.

По отношение дела на възрастните в населението, Турция се нарежда на 75 място между 194 страни в света.

В 62 окръзи на страната от общо 81 възрастното население надхвърля 10 процента.

37,9 на сто от възрастните хора с едно дете живеят заедно.

През 2025 г. процентът на грамотност сред възрастното население е бил 88,4%, докато процентът на неграмотност е бил 11,6%, най-много 46,7 на сто са възрастните с начално образование и само 9 на сто са висшисти. По-висок е процентът на грамотност при мъжете - 97,а при жените е 81,5 на сто.

Процентът на възрастните мъже, ползващи интернет, е по-висок 61,3% срещу 46,1% при възрастните жени.

В Турция средната оставаща продължителност на живота на човек, достигнал 65-годишна възраст, е 18 години. Тази цифра е 16,3 години за мъжете и 19,6 години за жените. С други думи, смята се, че жените, които достигнат 65-годишна възраст, ще живеят средно с 3,3 години по-дълго от мъжете. Очакваната оставаща продължителност на живота е 11 години на 75-годишна възраст и 5,8 години на 85-годишна възраст.

Според данните за бедността и условията на живот през 2025 г. 27,9% от общото население е било изложено на риск от бедност или социална изолация, докато при възрастните този процент е 21,8% на сто при мъжете и 23,6% при жените.

Според статистиката за смъртността и причините за смърт 39,9% от възрастните хора, починали през 2024 г., са загубили живота си поради заболявания на кръвоносната система. Следват заболявания на дихателната система със 17,2% и доброкачествени и злокачествени тумори с 14,1%.