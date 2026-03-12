Тв говорител прочете първото послание на аятолаха, май е в болница с ампутиран крак (Обзор)

Няма опасност за Калифорния от дронове на Иран, увери губернаторът Гавин Нюсъм

Няма да се въздържим от отмъщение за кръвта на нашите мъченици. Ще поискаме компенсация от врага. Ако не успеем да я получим, ще унищожим имуществото му, както той направи с нашето. Това каза в първото си послание към иранците новият върховен лидер Муджтаба Хаменей. То беше прочетено от негово име от говорителка на държавната телевизия на Ислямската република.

56-годишният водач на режима в Техеран продължава да бъде в неизвестност, без никой да го е чувал или да са се появявали негови снимки от няколко седмици. Сред народа си той дори се прочу с прозвищата “аятолаха дух” и “аятолаха на Шрьодингер” поради мистериозното си изчезване, пише “Иран интернешънъл”. Появи се информация, че Моджтаба се намира в болница с ампутиран крак и разкъсан черен дроб. Според “Дейли мейл” той влиза и излиза от безсъзнание, а състоянието му се следи от президента Месуд Пезешкиан.

Не се знае дали Хаменей-младши е бил сериозно ранен по време на бомбардировките на САЩ и Израел, при които баща му - Али, и други членове на семейството му бяха убити, или при друг инцидент. Анонимен източник на режима в Техеран твърди, че аятолахът се намира в столичната университетска болница “Сина”, където е под грижите на най-добрите лекари на Ислямската република. Цяло крило от здравното заведение е било отцепено и е охранявано от революционната гвардия.

Източникът, който не желае да бъде назован от страх за живота си, заяви пред британски медии, че новият върховен лидер е под грижите на министъра на здравеопазването Мохамад Реза Зафарджани, който е един от водещите травматолози в света. Специалистът е подпомаган от друг старши хирург - д-р Мохамад Мараши, който е брат на съпругата на бившия президент Акбар Хашеми Рафсанджани.

Невъзможно е да се провери какво в действителност е състоянието на Моджтаба поради блокирането на интернет от режима. Иранската държавна телевизия обаче го определи като “джаанбаз”, което означава ранен ветеран от войната на фарси. При липсата на физическото присъствие на новия аятолах Иран се управлява от регионалните командири на революционната гвардия, за които се смята, че са получили заповед да се борят докрай.

ФБР съобщи, че Техеран може да подготвя атака с дронове срещу Калифорния, където се намират централите на най-големите технологични компании като “Гугъл” и “Амазон”. Революционната гвардия определи техните центрове за данни в арабските държави като легитимна цел за унищожение, защото смята, че работят с разузнаването на САЩ и Израел. От “Амазон” заявиха, че две техни съоръжения в ОАЕ са били ударени от дронове на 1 март, а трето - в Бахрейн, е било повредено от отломки от близък удар.

Въпреки това губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм увери в сряда, че няма непосредствена заплаха за щата.

“Аз съм в постоянна координация с представители на службите за сигурност и разузнаване по отношение на потенциални заплахи за Калифорния, включително такива, свързани с конфликта в Близкия изток”, каза той.

ФБР не обясни как ирански дронове биха могли да стигнат незабелязано до САЩ. Според анализатори службата често споделя информация със съмнителна достоверност с местните власти от прекомерна предпазливост.

В същото време Иран сподели видео от неизвестна локация, на която се вижда безкрайна колонада от подводни дронове камикадзета.

