Съучастницата на Епстийн учи съкилийнички на феминизъм

Преподава на други затворнички, като им пуска романтични филми

Романтични филми и уроци по феминизъм - така Гилейн Максуел, съучастницата на секспрестъпника Джефри Епстийн, уплътнява времето си зад решетките, разкри “Дейли мейл”.

64-годишната Максуел, която излежава 20-годишна присъда за секстрафик на хора, беше преместена през 2025 г. в женския затворнически лагер “Брайън” в Тексас и очевидно вече се е вписала в новата си среда.

Тя е станала възпитателка и има собствена класна стая. Учебната ѝ програма включва основи на писането и лични финанси и начин на мислене.

Максуел явно доста се е запалила по амплоато си на преподавателка и

настоявала да я наричат “г-ца Максуел”

Интерес към занятията ѝ има, но заради пикантните романтични филми, които пуска в час.

Източници от женския затвор разказват, че по време на първия урок на опозорената светска дама присъствали едва трима души вероятно защото затворничките отначало негодували срещу нея. Лагерът “Брайън” е място с лек режим и в него не се помещават хора с толкова тежки присъди. Максуел освен това не грабнала вниманието с първата задача като възпитателка - съчинение на тема “Защо съм специална”.

Максуел не се радваше на добри условия, докато беше в Столичния център за задържане в Бруклин - един от най-ужасните федерални затвори в САЩ. СНИМКА: РОЙТЕРС

Тя обаче решила да подходи нестандартно и почнала да преподава женска еманципация посредством филми. Следващите ѝ уроци включвали лентите “Изкупителна любов” - филм с уестърн привкус и много секссцени, както и класиката “Неприлично предложение”, в който плейбой милиардер (Роб Редфорд) е готов да плати 1 млн. долара, за да спи с красива омъжена жена (Деми Мур).

Интересът бил огромен, а идеята на Максуел била, след като гледат филма, затворничките да се поставят на мястото на главния женски герой. “Обсъждате и пишете в дневника си за изборите, които са направили героините, и какво са могли да направят по различен начин”, коментира източник от затвора. И допълва: “Това е упражнение за самопомощ. Но печеленето на кредити, докато гледате страхотни филми, е твърде добра възможност, че да бъде пропусната”.

Максуел преподавала от 8 до 15 ч

в образователния отдел на затвора, а после отивала в залата за отдих, за да тича на бягаща пътека. Анонимният източник подчертава, че въпреки първоначалния протест жените са я приели, тъй като имало доста, които не са ходили на училище и “искат да се учат от някой, който е толкова добре образован и знаещ. А г-ца Максуел е наистина добър учител”. (24часа)