Израел свали обвиненията срещу свои войници, обвинени в сексуален тормоз над палестински затворник

Израелската армия заяви днес, че сваля обвиненията срещу петима войници, обвинени в насилие над палестински затворник, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че това решение е било обявено в момент, когато вниманието на израелската общественост е фокусирано върху войната с Иран, съобщи БТА.

Случаят се е разиграл в центъра за задържане "Сде Тейман" - предназначен за задържане на палестинци в Газа по време на войната на Израел с палестинското ислямистко движение "Хамас".

Видеоклип с инцидента бе излъчен миналата година от израелския Канал 12. На записа се вижда как войниците насилват затворника и тормозът има елемент на сексуално насилие.

Случилото се провокира дълбоко разделение в Израел, посочва АП.