Словения няма да се присъедини към обвинението срещу Израел за извършване на геноцид в Газа

Любляна, Словения. Снимка: Пиксабей

Министърът на външните работи на Словения Таня Файон съобщи днес, че предложението ѝ за присъединяване към обвинението срещу Израел за извършване на геноцид в Газа не е било подкрепено на правителствено заседание днес, съобщи словенската национална телевизия РТВ Сло.

Днес словенското правителство обсъди на заседание предложението Словения да се присъедини към обвинителния акт на Южноафриканската република срещу Израел в Международния съд на ООН в Хага заради нарушение на конвенцията за предотвратяване на геноцида.

„Имахме доста емоционално тежък разговор, позицията на министерството (на външните работи) и моята лична позиция винаги е била, че Словения подкрепя работата на международните съдилища, както и международното право. Имаме морална отговорност и също така опит от Сребреница (Босна и Херцеговина), че такива престъпления, какъвто беше геноцидът в Сребреница, никога повече не трябва да се повтарят", каза Файон в изявление за медиите след заседанието на правителството и допълни, че ако Словения участва в тази инициатива, това би означавало подкрепа за работата на съда, съобщи БТА.

Тя подчерта, че не става въпрос за заставане на едната или другата страна, израелската или другата, а за това съдът на базата на закона да определи за какви престъпления става дума в Газа.

Файон спомена също, че според неофициална информация Международният съд може отново да удължи срока за присъединяване към иска на някоя от държавите, което означава, че Словения все още може да има време да се присъедини към делото.

Днес изтече срокът, до който държавите можеха да се присъединят към иска на Южноафриканската република в Международния съд заради обвиненията срещу Израел за геноцид в Газа. Към иска, който Южноафриканската република подаде през 2023 година, досега са се присъединили 15 държави. До този момент от Европа са се присъединили Испания, Ирландия и Белгия.

