Зъболекарка и втори анестезиолог обвинени за смърт...

Един човек е убит при иранската атака срещу два петролни танкера край Ирак

Петролен танкер - снимката е илюстративна

При атака срещу два петролни танкера край бреговете на Ирак бе убит един човек, предаде Франс прес.

При въздушни удари срещу база на проиранска групировка, включена в американския списък на терористичните организации, междувременно бяха убити най-малко деветима души.

По-рано Ирак заяви, че не иска да бъде въвлечен в конфликта в Близкия изток.

Иран пое отговорност за една от атаките срещу петролните танкери, извършени вчера вечерта, на около 50 километра от бреговете на Ирак, съобщава БТА.

Нападението бе извършено само няколко часа след ново предупреждение от американското посолство в Багдад за възможни атаки на Иран и неговите съюзници срещу "петролните и енергийни инфраструктури, които принадлежат на Съединените щати в Ирак".

Иран се придържа към стратегия, която има за цел да нанесе максимални вреди на световната икономика, като блокира почти изцяло корабоплаването през Ормузкия проток, отбелязва АФП.

