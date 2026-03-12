Стрелба в синагога в Детройт, камион се е блъснал в храма (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американската полиция реагира на сигнали за стрелец в синагога, от чийто покрив излиза дим, в района на Детройт, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Местна медия съобщи, че камион се е блъснал в синагогата „Темпъл Израел" в град Уест Блумфийлд, щата Мичиган. Кадри от мястото на инцидента показват десетки полицейски превозни средства около храма.

Шерифската служба на окръг Оукланд съобщи, че властите разчистват сградата. Около дузина родители са се втурнали да вземат децата си от център за ранно детско образование вътре в сградата, след като са получили одобрение от полицията.

„Темпъл Израел" е най-голямата реформистка синагога в страната с 12 000 членове според уебсайта ѝ. Тя разполага с център за ранно детско образование и предлага образователни програми за семейства и възрастни.

Еврейската федерация на Детройт посъветва всички еврейски организации в района „да въведат протокол за заключване – никой да не влиза или излиза от сградата им".