Израелската армия е поразила пропускателни пунктове на паравоенните сили "Басидж" в Техеран

Израелската армия обяви, че е поразила пропускателни пунктове на иранските паравоенни сили "Басидж" в Техеран, предаде Ройтерс.

Силите "Басидж" се намират под контрола на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и често са използвани за потушаването на протести в Иран.

В писмено изявление на израелската армия се казва, че израелските сили наскоро са идентифицирали нови пропускателни пунктове на "Басидж" в Техеран, съобщи БТА.

"След идентифицирането на пунктовете през изминалия ден израелските военновъздушни сили, ръководени от разузнавателни данни на израелските въоръжени сили, атакуваха пропускателни пунктове на "Басидж" и техни представители", заявиха израелските сили.

"Тези сили са начело на основните усилия на режима да потуши вътрешните протести, особено през последните месеци, като използват тежко насилие, масови арести и сила срещу цивилни демонстранти", каза още израелската армия.