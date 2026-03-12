ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иранска опозиционна организация предлага да сформира временно правителство, ако режимът падне

Иран Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Иранската опозиционна организация в изгнание - Национален съвет на съпротивата на Иран (НССИ) - заяви, че иска да сформира временно правителство, ако иранският режим бъде свален, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Това правителство ще бъде базирано на план от 10 точки, съставен от ръководителката на базираната в Париж организация Мариам Раджави. Задачата на това правителство ще бъде да прехвърли властта на народа посредством избори в срок до шест месеца от свалянето на сегашните ирански лидери, посочи организацията.

НССИ е против правителство на Реза Пахлави - сина на последния ирански шах, който живее в Съединените щати, и против управление на духовенството.

Опозиционната организация в изгнание е сформирана през 1981 година от т. нар. "Муджахидини на народа", които имат за цел сваляне на Ислямската република.

Иран

