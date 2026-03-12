ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тв говорител прочете първото послание на аятолаха,...

Нетаняху: Израел ще смаже Иран и "Хизбула"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел "е на път да смаже" Иран и ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Нетаняху каза това на първата си пресконференция след началото на военната операция на Израел и САЩ срещу Иран.

"Това са исторически дни за Държавата Израел", увери Нетаняху. "Хизбула" ще плати висока цена за агресията си, изтъкна премиерът.

Израелският премиер заяви, че израелската армия нанася тежки удари на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и на паравоенните сили "Басидж".

Той отбеляза, че Иран вече не е същият.

Нетаняху каза още, че почти всеки ден разговаря с американския президент Доналд Търмп.

Израелският премиер заяви също, цитиран от Асошиейтед прес, че при израелски атаки са били убити водещи ирански ядрени учени.

Междувременно, израелската армия съобщи тази вечер, че е нанесла нова серия от удари срещу инфраструктури в Иран.

