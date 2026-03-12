ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина Ева Соколова, съпругата на Йордан Соколов

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22460075 www.24chasa.bg

Камионът, врязал се в синагога в Мичиган, е бил пълен с експлозиви

7436
Родители прибират децата си след нападението в Мичиган СНИМКА: Ройтерс

Камионът, врязал се в синагога в Мичиган, е бил пълен с експлозиви. Шофьорът му е загинал, съобщиха властите. 

До синагогата е имало предучилищна, съобщи "Дейли мейл". 

Камионът се е запалил, когато се е врязал в храма „Темпъл Израел" в Уест Блумфилд Тауншип в четвъртък.

Мъж, въоръжен с пушка, беше намерен мъртъв в превозното средство, съобщи шерифът на окръг Оукланд Майк Бушар. Властите все още не са разкрили как е загинал, но източници от правоохранителните органи заявиха, че тялото му е „силно обгорено".

Разследващите все още работят по установяването на стрелеца и възможния мотив за нападението.

Нито един ученик или член на персонала не е пострадал при нападението. Родителите са влезли в сградата да вземат децата си, след като са получили разрешение от полицията.

Охранител е бил откаран в болница, след като е бил ударен от камиона, но се очаква да се възстанови.

Първите информации от мястото на инцидента сочат, че автомобилът умишлено се е врязал в училището. Властите разследват дали в нападението са намесени повече от един човек. 

Родители прибират децата си след нападението в Мичиган СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)