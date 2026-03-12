"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Камионът, врязал се в синагога в Мичиган, е бил пълен с експлозиви. Шофьорът му е загинал, съобщиха властите.

До синагогата е имало предучилищна, съобщи "Дейли мейл".

Камионът се е запалил, когато се е врязал в храма „Темпъл Израел" в Уест Блумфилд Тауншип в четвъртък.

Мъж, въоръжен с пушка, беше намерен мъртъв в превозното средство, съобщи шерифът на окръг Оукланд Майк Бушар. Властите все още не са разкрили как е загинал, но източници от правоохранителните органи заявиха, че тялото му е „силно обгорено".

Разследващите все още работят по установяването на стрелеца и възможния мотив за нападението.

Нито един ученик или член на персонала не е пострадал при нападението. Родителите са влезли в сградата да вземат децата си, след като са получили разрешение от полицията.

Охранител е бил откаран в болница, след като е бил ударен от камиона, но се очаква да се възстанови.

Първите информации от мястото на инцидента сочат, че автомобилът умишлено се е врязал в училището. Властите разследват дали в нападението са намесени повече от един човек.