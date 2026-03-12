ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина Ева Соколова, съпругата на Йордан Соколов

Иран заплаши да унищожи петролните и газови съоръжения в Близкия изток

Петролен танкер край Ормузкия проток СНИМКА: Ройтерс

Иранската армия заплаши днес да запали и унищожи петролните и газовите съоръжения в Близкия изток, в случай че бъдат атакувани негови инсталации, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Най-малкото нападение срещу енергийната инфраструктура и пристанищата на Ислямска република Иран ще предизвика смазващ и опустошителен отговор от наша страна", предупреди говорител на централния щаб "Хатам ал Анбия", свързан с Гвардейците на Революцията.

"В случай на такава атака, цялата петролна и газова инфраструктура в региона, в която САЩ и западните им съюзници имат значителни интереси, ще бъде опожарена и унищожена", допълни говорителят в комюнике, цитирано от иранската държавна телевизия.

