US самолет цистерна се е разбил над Западен Ирак

2324
Самолет за презареждане KC-135 СНИМКА: Ройтерс

Въоръжените сили на САЩ съобщиха снощи, че американски самолет цистерна се е разбил над Западен Ирак при инцидент, на фона на войната на Вашингтон срещу Иран, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

„Централното командване на въоръжените сили на САЩ е наясно за загубата на американски самолет за презареждане KC-135 (самолет цистерна - бел. ред.)", се казва в изявление на регионалното командване на СЕНТКОМ, отговарящо за Близкия изток.

Според регионалното командване „инцидентът е станал в приятелско въздушно пространство" по време на сегашната голяма военна операция на САЩ и Израел срещу Иран и „спасителните действия продължават".

СЕНТКОМ заяви, че са участвали два самолета, единият от които е кацнал безопасно, а вторият „се е разбил в западната част на Ирак".

„Това не се дължи на вражески обстрел или огън от страна на съюзнически сили", се казва още в изявлението.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ не даде по-подробна информация за инцидента.

Групировката „Ислямска съпротива в Ирак", обединяваща подкрепяни от Иран въоръжени фракции, пое по-късно вечерта отговорност за свалянето на военния самолет цистерна на САЩ в Западен Ирак, предаде Ройтерс. В изявление проиранската въоръжена групировка каза, че е свалила американския самолет за презареждане KC-135 „в защита на суверенитета и въздушното пространство на нашата страна".

