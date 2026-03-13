Сирени за въздушна тревога във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сирени за въздушна тревога бяха чути тази сутрин във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА. JUST IN 🔴



Reports indicate air raid sirens sounding in the area around Incirlik Air Base in Turkey.



Incirlik Air Base is a major Turkish Air Force and U.S. military base in southern Turkey, located near the city of Adana.



What is stationed there?



• U.S. Air Force aircraft,… pic.twitter.com/9X3RSBeOmx — Open Source Intel (@Osint613) March 13, 2026

От началото на войната срещу Иран, започнала с американско-израелските удари на 28 февруари, две балистични ракети бяха насочени от Иран към Турция.

Те бяха прехванати със средствата на противовъздушната отбрана на НАТО. Алиансът използва базата "Инджирлик".

Военната база "Инджирлик" в Турция се контролира и управлява от турската армия, въпреки че в нея са разположени американски войски. Според медийни съобщения САЩ имат над 1000 военнослужещи в Инджирлик.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан каза на турския си колега Реджеп Ердоган, че Иран не е източникът на ракетите, навлезли в турското въздушно пространство.