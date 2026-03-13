ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сирени за въздушна тревога във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция (Видео)

Военната база "Инджирлик" СНИМКА: https://www.incirlik.af.mil/

Сирени за въздушна тревога бяха чути тази сутрин във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА. 

От началото на войната срещу Иран, започнала с американско-израелските удари на 28 февруари, две балистични ракети бяха насочени от Иран към Турция.

Те бяха прехванати със средствата на противовъздушната отбрана на НАТО. Алиансът използва базата "Инджирлик".

Военната база "Инджирлик" в Турция се контролира и управлява от турската армия, въпреки че в нея са разположени американски войски. Според медийни съобщения САЩ имат над 1000 военнослужещи в Инджирлик.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан каза на турския си колега Реджеп Ердоган, че Иран не е източникът на ракетите, навлезли в турското въздушно пространство.

На кадри в социалната мрежа "Екс" се вижда балистична ракета в небето. Потребители твърдят, че именно затова са били задействани сирените в Турция. 

