Ирански дрон удари международния финансов център в Дубай (Видео)

Ирански дрон удари международния финансов център в Дубай рано сутринта в петък, съобщи Turkiye Today.

Въздушната защита на ОАЕ се е задействала. Медийната служба на Дубай потвърди, че отломки от прехванат снаряд са паднали върху сграда в центъра. Щетите са леки, няма пострадали.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че два вражески дрона са били пресечени и унищожени в провинция Ал-Хардж.

Освен това, вражески дрон е бил свален в близост до дипломатическия квартал в столицата на Саудитска Арабия, съобщи министерството.

Ударите продължават поредицата от ирански атаки, насочени срещу държавите от Персийския залив, откакто на 28 февруари започна войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Иран е изстрелял най-малко 727 ракети и хиляди дронове срещу седем арабски държави, като ОАЕ понесе най-тежките загуби.

Според министерството на външните работи на ОАЕ, страната е била подложена на над 1000 ирански атаки, повече от всяка друга държава, въпреки че не участва във войната. Министерството по-рано потвърди правото на ОАЕ на самоотбрана съгласно международното право.