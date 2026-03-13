ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

1,50 евро стигна дизелът на някои бензиностанции у...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22460634 www.24chasa.bg

Ирански дрон удари международния финансов център в Дубай (Видео)

7232
Ирански дрон удари международния финансов център в Дубай СНИМКА: Екс/RussCan91

Ирански дрон удари международния финансов център в Дубай рано сутринта в петък, съобщи Turkiye Today. 

Въздушната защита на ОАЕ се е задействала. Медийната служба на Дубай потвърди, че отломки от прехванат снаряд са паднали върху сграда в центъра. Щетите са леки, няма пострадали. 

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че два вражески дрона са били пресечени и унищожени в провинция Ал-Хардж.

Освен това, вражески дрон е бил свален в близост до дипломатическия квартал в столицата на Саудитска Арабия, съобщи министерството.

Ударите продължават поредицата от ирански атаки, насочени срещу държавите от Персийския залив, откакто на 28 февруари започна войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Иран е изстрелял най-малко 727 ракети и хиляди дронове срещу седем арабски държави, като ОАЕ понесе най-тежките загуби.

Според министерството на външните работи на ОАЕ, страната е била подложена на над 1000 ирански атаки, повече от всяка друга държава, въпреки че не участва във войната. Министерството по-рано потвърди правото на ОАЕ на самоотбрана съгласно международното право.

Ирански дрон удари международния финансов център в Дубай СНИМКА: Екс/RussCan91

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание