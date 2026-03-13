ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Тръмп за Иран: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нова заплаха към Иран в публикация онлайн, като написа: „Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес".

Тръмп публикува съобщението днес в своята социална мрежа „Трут Соушъл".

Той заяви, че иранският флот вече не съществува, техните военновъздушни сили вече ги няма, ракетите, дроновете и всичко останало биват унищожавани, а техните лидери са изтрити от лицето на земята.

„Те убиват невинни хора по целия свят от 47 години, а сега аз, като 47-ия президент на Съединените американски щати, ги убивам тях", написа Тръмп.

„Каква голяма чест е да го правя!", завърши той.

