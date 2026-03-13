Спасителна мисия издирва американския самолет, разбил се над Ирак

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спасителна мисия ще издирва американския самолет цистерна, разбил се над Ирак. Предполага се, че в него е имало екипаж от най-малко трима души, пише "Дейли мейл".

Самолетът е паднал в Западен Ирак. В изявление на регионалното командване на СЕНТКОМ, отговарящо за Близкия изток, се казва, че самолетът не е паднал заради обстрел.

Междувременно шестима френски военни пострадаха при атака с дрон в района на град Ербил в Ирак. По-рано тази сутрин френският президент Еманюел Макрон потвърди, че единият от тях е загинал.

Също така бе съобщено за експлозия в близост до американското консулство и международното летище в Ербил, където се намира американска военна база.

В сряда Ирак се превърна в основен театър на военни действия в Близкия изток, след като британските специални сили бяха ударени от поредната атака с дронове.

Централното командване на САЩ, което отговаря за Близкия изток, разкри, че в инцидента във въздуха са били замесени два самолета, включително изчезналият самолет за презареждане, като единият от тях е описан като „загубен".

Един от самолетите e KC-135, самолет за презареждане, който се нуждае от екипаж от най-малко трима души, според американски официален представител.

Източници съобщиха пред "Дейли мейл", че вторият самолет е кацнал в Израел.