Мъжът, врязал се в синагога в САЩ, е загубил семейството си при израелски удар в Ливан

Федерални власти обискираха дома на мъж, заподозрян в извършването на нападение срещу синагога в американския щат Мичиган. Обискът е извършен късно в четвъртък вечер. Според разследващите той е вкарал микробус, пълен с експлозиви, в сградата и е открил стрелба, съобщава "Дейли мейл".

Заподозреният е 41-годишният Айман Мохамад Газали – роден в Ливан и натурализиран американски гражданин. По данни на властите той е извършил атаката срещу синагогата „Темпъл Израел" в градчето Уест Блумфийлд Тауншип, която функционира и като предучилищно заведение.

При инцидента охранител е бил блъснат от автомобила и е получил наранявания. Нападателят е бил застрелян от друг охранител около 12:20 ч. местно време. Малко след това микробусът се е запалил, а тялото на извършителя е открито вътре, силно обгоряло.

По информация на властите Газали е работел в ресторант в предградието Диърборн Хайтс. След нападението агенти на ФБР са били забелязани да претърсват дома му.

Кметът на предградието Мо Байдун заяви, че заподозреният наскоро е загубил няколко членове на семейството си при израелски удар в Ливан.

„Той загуби няколко близки – включително племенницата и племенника си – при израелска атака срещу дома им в Ливан", каза Байдун.

Източник, цитиран от CBS News, твърди, че ударът е станал преди около десет дни, като при него са загинали и двама от братята на Газали.

Според същия източник бившата съпруга на мъжа е съобщила, че той ѝ се е обадил малко преди нападението и я е помолил да се грижи за децата им.

Полицията реагира за минути

Сигнал за активен стрелец в синагогата е подаден в 12:19 ч., а полицията на Уест Блумфийлд е пристигнала на място в рамките на пет минути.

На кадри, публикувани онлайн, се вижда силно полицейско присъствие около сградата и дим, излизащ от прозорците и покрива.

На място са изпратени десетки полицейски автомобили от съседни управления, екипи на SWAT, сапьори и кучета, обучени да откриват взривни вещества.

По време на атаката сградата е била отворена, а в детската градина са се намирали деца.

Жена на име Лиса, която говори пред местната телевизия WDIV, заяви, че родителите са били в паника.

„Страх ме е ужасно за приятелите ми. Никога не съм виждала нещо подобно. Първата ми мисъл бяха децата", каза тя.

„Родители и баби и дядовци идват и са ужасно уплашени за децата си. Това е безсмислено. Това не е нормално."

Засилена охрана около религиозни обекти

Говорител на щатската полиция на Мичиган призова гражданите да избягват района, за да не пречат на полицейската операция. Властите също така увеличиха патрулите около други религиозни храмове.

Шерифът на окръг Оукланд Майк Бушар заяви, че органите на реда са били в повишена готовност от началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран преди близо две седмици.

„Говорим за възможността от подобно нещо вече две седмици. За съжаление, това се случи. Но не липсваше подготовка", каза той.

Всички еврейски институции в района ще бъдат под засилена охрана, докато разследването продължава.

Еврейската федерация на Детройт също призова организациите в общността да въведат режим на „локдаун" – без влизане и излизане от сградите.

Десетки полицаи са пострадали от дим

По време на операцията сградата на синагогата е била обхваната от пламъци.

Тридесет служители на реда са били откарани в болница със симптоми на вдишване на дим.

„Когато всички наши хора влязоха в сградата, за да проверят за заплахи и да евакуират невинните, много от тях поеха значително количество дим. В момента се лекуват в болница", заяви шериф Бушар.

Раненият охранител също е хоспитализиран, но състоянието му е стабилно и се очаква да се възстанови.

Похвала за действията на охраната

По-рано тази година служители на синагогата са преминали обучение по програмата на ФБР за превенция и реакция при нападение с активен стрелец.

„Благодарим им, че ни поканиха. Нашето подразделение си партнира с множество организации в Мичиган и е ангажирано със защитата на училища, работни места, религиозни храмове, медицински заведения, транспортни центрове, държавни институции и други обществени места", посочиха от ФБР.

Шериф Бушар похвали реакцията на охраната на Temple Israel.

„Изключително горд съм от реакцията – не само на охраната на място, но и на всички полицаи и пожарникари, които се включиха", заяви той.

„Обучението със сигурност помогна да се ограничат последствията от случилото се днес. Всичко, което трябваше да се случи, се случи – охраната си свърши работата, а след това и службите за реагиране."