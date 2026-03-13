ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама загинаха при атака с дрон в Оман

2172
Военен дрон /илюстративна/ Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Двама души бяха убити при нападение с дрон в северната част на Оман днес, предаде Франс прес, позовавайки се на информация от държавни медии.

Трагедията се е разиграла в района на Сохар, столицата на губернаторство Шамал ал Батина (Ал Батина север).

„Два дрона се разбиха в провинция Сохар. Единият падна в индустриалната зона Ал Авахи, убивайки двама чуждестранни работници и ранявайки няколко души. Вторият се разби на открито, а жертви няма", съобщи оманската информационна агенция, позовавайки се на източник от силите за сигурност.

Междувременно Саудитска Арабия заяви, че е свалила днес дрон, насочен към дипломатическия квартал на столицата Рияд, информира АФП, цитирана от БТА. 

Унищожени са и пет безпилотни летателни апарата в пустинния район Руб ал Хали и в Ал Хардж, където се намира военновъздушната база с американско присъствие „Принц Султан".

Иран нанася удари по страни в Персийския залив, в които има американски военни бази, в отговор на започналата на 28 февруари американско-израелска военна кампания срещу Ислямската република.

