Зеленски пристигна във Франция за среща с Макрон

Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Париж за обявената вчера от Елисейския дворец среща с френския си колега Еманюел Макрон, предаде Франс прес, позовавайки се на украинското президентство, пише БТА. 

Двамата ще обсъдят, наред с други въпроси, "начини за увеличаване на натиска върху Русия" след четири години война, "особено чрез борба с нейния сенчест флот", уточнява канцеларията на френския президент.

Макрон и Зеленски ще коментират и условията за справедлив и траен мир и в тази връзка ще преразгледат ангажиментите, поети в рамките на Коалицията на желаещите относно гаранциите за сигурност за Киев, добавят от Елисейския дворец.

