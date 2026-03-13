Куба ще освободи 51 души от затворите на острова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кубинското правителство неочаквано обяви снощи, че ще освободи 51 души от затворите на острова, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Министерството на външните работи на страната заяви, че освобождаването на затворниците, очаквано през следващите дни, е било продиктувано от духа на добра воля и близките отношения с Ватикана.

Правителството в Хавана не посочи кои лица ще бъдат освободени и каза само, че „всички са излежали значителна част от присъдите си и са се държали добре в затвора“.

Кубинското правителство съобщи, че от 2010 г. насам е помилвало 9905 затворници, като добави, че през последните три години са били освободени още 10 000 души, осъдени на лишаване от свобода.

През януари 2025 г. Хавана пусна на свобода известния кубински дисидент Хосе Даниел Ферер като част от решението на правителството да освободи поетапно над 500 затворници след преговори с Ватикана.