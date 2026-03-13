ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шок в Гърция: Ножици са открити в тялото на мъж 4 години след смъртта му

Бойка Атанасова, Атина

6548
Хирургически ножици са открити в тялото на мъж 4-години след смъртта му СНИМКА: АРХИВ

Разтърсващ случай на възможна лекарска небрежност излезе наяве в Евия, след като властите започнаха разследване за медицински инструмент, намерен в ковчега на 46-годишен мъж. Шокиращото разкритие е направено по време на планирана ексхумация, шест години след последната му операция и четири години след неговата смърт през 2020 г.

Покойният е водил дълга и тежка битка с рака, като издъхва през 2020 г. През всичките години на лечение близките му са вярвали, че оплакванията и силните му болки са неизбежна част от коварната болест. Никой не е подозирал, че в тялото му е имало чуждо тяло – хирургически ножици, забравени при интервенция, извършена години преди фаталния край.

При отварянето на гроба, в присъствието на роднини и длъжностни лица, металният инструмент е открит сред тленните останки. Находката предполага, че мъжът е живял с ножиците в себе си в продължение на години – факт, който хвърля съвсем различна светлина върху медицинските грижи, които е получавал приживе.

Семейството, настоява за пълно разследване. Основната цел е да се установи в коя болница и при коя точно операция е допусната фаталната грешка. Правните експерти подчертават, че трябва да се изясни дали присъствието на инструмента е ускорило смъртта на пациента или е влошило неимоверно качеството му на живот в последните му години.

