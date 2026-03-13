Пуснаха турски кораб да мине през Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу заяви, че първият кораб, собственост на Турция, е преминал през Ормузкия проток, докато десетки кораби остават блокирани в стратегическия воден път поради прекъсвания, причинени от продължаващия регионален конфликт.

В изявление пред журналисти Уралоглу каза, че един от 15-те кораба, собственост на Турция, в Ормузкия проток е получил разрешение да премине, защото е използвал иранско пристанище.

„Четиринадесет кораба, собственост на Турция, все още са там и ние поддържаме постоянен контакт с тях", каза той.

„Шест от тях са круизни кораби, които чакат заедно с пътниците си", добави турският министър.

Напрежението в региона ескалира, след като на 28 февруари Израел и САЩ започнаха съвместни атаки срещу Иран.

Според иранските власти при ударите са загинали над 1200 души, включително бившият върховен лидер Али Хаменей.

Иран отвърна с удари с дронове и ракети срещу Израел, Йордания, Ирак и няколко страни от Персийския залив, в които се намират американски военни сили.

Техеран също така ефективно затвори Ормузкия проток около 1 март. През стратегическия воден път обикновено минават около 20 милиона барела петрол дневно и приблизително 20% от световната търговия с втечнен природен газ.