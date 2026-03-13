Арестуваха поляк в Гърция за шпионаж във военноморската база на Крит

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полски гражданин е бил арестуван в Гърция по обвинение в шпионаж, съобщава гръцката агенция АНА-МПА. Арестът е извършен на 12 март в Суда, на остров Крит.

Според информация на полицейските власти 58-годишният мъж е живеел в кемпер в района на плажа Марати като е заснемал кораби, влизащи в намиращата се на острова военна база.

Събраните от него материали са изпращани в Полша.

Полският гражданин е отхвърлил обвиненията. В мобилния му телефон, който е бил конфискуван, са открити снимки на военни кораби, съобщава БТА. Полицията е иззела и други устройства, които ще бъдат анализирани.

Базата Суда на остров Крит се използва от въоръжените сили на Гърция, САЩ и НАТО. В края на февруари военноморската база беше поставена в състояние на повишена готовност.

След заплахата на Иран да нанесе удари по американски обекти достъпът на неоторизиран персонал беше прекратен.

До 26 февруари в базата се намираше американският самолетоносач "Джералд Форд" (USS Gerald R Ford), който, след като презареди, се отправи към Източното Средиземноморие.