Хайнан отчете над 5 млн. юана продажби на безмитни стоки за ежедневна употреба

КМГ

1888
Магазините също така стартираха различни промоционални кампании, предлагайки на жителите на острова още по-големи отстъпки СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Откакто преди месец влезе в сила политиката за „нулеви мита" върху вноса на стоки за жителите на свободното пристанище Хайнан, продажбите достигнаха 5,37 милиона юана (около 778 700 щатски долара), като между 11 февруари и 10 март са регистрирани 28 000 посещения в магазините, съобщиха митническите власти в Хайкоу, пише КМГ. 

През изминалия месец изборът от продукти, предлагани в безмитни магазини, продължи да нараства, което ефективно задоволява ежедневните нужди на местните жители. Магазините също така стартираха различни промоционални кампании, предлагайки на жителите на острова още по-големи отстъпки.

Първата група безмитни магазини за стоки от първа необходимост отвори врати на 11 февруари 2026 г. в Хайкоу, Саня и Данджоу.

Правоимащите жители включват китайски граждани, притежаващи лична карта от Хайнан, местно разрешение за пребиваване или местна карта за социално осигуряване, както и чуждестранни лица, работещи и пребиваващи в Хайнан с валидни разрешения за пребиваване.

Политиката обхваща стоки от първа необходимост, включително определени храни и напитки, продукти за лична хигиена, артикули за домакинството и стоки за майки и деца. Всеки правоимащ жител получава годишна безмитна квота за пазаруване в размер на 10 000 юана, без ограничение на честотата на покупките.

Магазините също така стартираха различни промоционални кампании, предлагайки на жителите на острова още по-големи отстъпки СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

