САЩ и Иран с противоречиви версии за инцидент със самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"

Американски и ирански източници представят различни версии за сблъсък между военноморски сили на двете страни на фона на продължаващия конфликт.

Американски официални лица и иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция представиха противоречиви информации за инцидент с участието на самолетоносача USS „Ейбрахам Линкълн" в Арабско море по време на продължаващите бойни действия между Съединените щати и Иран, съобщава turkiyetoday.

Според двама представители на американската администрация, цитирани от CBS News, ирански плавателен съд се е приближил опасно близо до самолетоносача по-рано тази седмица. В отговор американски сили са открили огън.

Източниците, пожелали анонимност, тъй като не са упълномощени да говорят публично, съобщават, че кораб на Военноморските сили на САЩ е опитал да обстрелва иранския съд с корабно оръдие Mark 45 с калибър 5 инча. Няколко изстрела обаче не са уцелили целта, като не е ясно дали става дума за предупредителна стрелба.

По-късно е бил изстрелян военен хеликоптер, въоръжен с ракети AGM-114 Hellfire, който е поразил иранския плавателен съд с две ракети.

Към момента няма информация за състоянието на иранския кораб и неговия екипаж.

CBS News посочва, че не е ясно кой точно американски кораб е открил огън. В състава на ударната група около самолетоносача действат разрушителите USS „Спруанс" и USS „Майкъл Мърфи", които изпълняват мисии в Арабско море в подкрепа на американските военни операции срещу Иран. Според информация на медията в района са били разположени и още шест разрушителя с управляеми ракети.

Не е уточнен и типът на използвания хеликоптер. Според CBS News както военноморските хеликоптери MH-60R „Сийхоук", така и щурмовите хеликоптери AH-1Z „Вайпър" на морската пехота могат да носят ракети Hellfire. Моделът MH-60R се използва за различни мисии, включително борба с подводници и надводни цели.

От Централното командване на САЩ (CENTCOM), което ръководи американските операции в региона, са отказали коментар. „Нямаме информация, която да предоставим", е заявил представител на отбраната пред CBS News.

Иран: нанесени щети на самолетоносача

В отделно изявление рано в петък Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че ракетна и дронова атака е нанесла сериозни щети на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн".

Според иранската страна корабът е бил атакуван по време на операции в региона. В изявлението не се посочват подробности за мащаба на щетите или евентуални жертви.

Американските военни до момента не са потвърдили тази информация.

Самолетоносачът USS „Ейбрахам Линкълн" е един от двата американски самолетоносача, разположени в Близкия изток. Ударната му група пристигна в региона в края на януари като част от мащабното военноморско разгръщане, което президентът на САЩ Donald Trump определи като „армада".

Предишни инциденти

В началото на февруари ирански безпилотен апарат Shahed-139 се е приближил „агресивно" до самолетоносача и е извършил „ненужни маневри" в неговата посока, съобщиха тогава от CENTCOM.

Дронът е бил свален от американски изтребител седмици преди началото на войната между двете страни.

Според данни на CENTCOM от началото на конфликта американските сили са повредили или унищожили повече от 90 ирански плавателни съда.

Самолетоносачът USS „Ейбрахам Линкълн" е ядрен самолетоносач от клас „Нимиц" и от десетилетия участва в операции в подкрепа на американските интереси в Близкия изток и Индо-тихоокеанския регион.