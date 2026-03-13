Покритието на горите и тревните площи в Китай надхвърли 56%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Според доклад, публикуван в четвъртък от Националната комисия за озеленяване, благодарение на усилията си за озеленяване, покритието на горите и тревните площи в Китай е надхвърлило 56%.

В четвъртък Китай отбеляза и 48-ия Национален ден за засаждане на дървета.

Площите, залесени в Китай, надхвърлиха 3,56 милиона хектара през 2025 г., се посочва в доклада, като се добавя, че страната е възстановила и близо 4,93 милиона хектара деградирали пасища през миналата година.

Междувременно площта на горите в Китай достигна 25,09%, а обемът на горските запаси възлиза на почти 20,99 милиарда кубически метра, пише КМГ.

Миналата година производствената стойност на горското стопанство и пасищата в Китай е достигнала почти 11 трилиона юана (около 1,6 трилиона щатски долара).

Екотуризмът продължава да бъде популярен, като през 2025 г. са регистрирани над 3 милиарда пътувания, се посочва още в доклада.