Покритието на горите и тревните площи в Китай надхвърли 56%

Според доклад, публикуван в четвъртък от Националната комисия за озеленяване, благодарение на усилията си за озеленяване, покритието на горите и тревните площи в Китай е надхвърлило 56%.
В четвъртък Китай отбеляза и 48-ия Национален ден за засаждане на дървета.
Площите, залесени в Китай, надхвърлиха 3,56 милиона хектара през 2025 г., се посочва в доклада, като се добавя, че страната е възстановила и близо 4,93 милиона хектара деградирали пасища през миналата година.
Междувременно площта на горите в Китай достигна 25,09%, а обемът на горските запаси възлиза на почти 20,99 милиарда кубически метра, пише КМГ.
Миналата година производствената стойност на горското стопанство и пасищата в Китай е достигнала почти 11 трилиона юана (около 1,6 трилиона щатски долара).
Екотуризмът продължава да бъде популярен, като през 2025 г. са регистрирани над 3 милиарда пътувания, се посочва още в доклада.