Китай планира изстрелване на спътник за наблюдение на ниски географски ширини

Проектът Wuyang Constellation, първата в Китай интегрирана спътникова мрежа за дистанционно наблюдение и комуникация в ниски географски ширини, планира да завърши изстрелването на три пионерски спътника, като първото изстрелване е планирано за 2026 година, с което да се валидират ключови технологии и модели за приложение, съобщи неговият разработчик, пише КМГ.

Освен това разработчикът ще построи 25 приложни спътника между 2026 и 2028 г., за да постигне ежедневно пълно покритие на райони с ниски географски ширини, с възможност за реагиране при извънредни ситуации в рамките на 30 минути. След тази стъпка ще последва създаването на търговска мрежа от 1008 спътника до около 2035 г., за да се създаде система за дистанционно наблюдение в реално време за глобалните региони с ниски географски ширини, съобщи Science and Technology Daily, цитирайки Института за иновации в аерокосмическото дистанционно наблюдение към университета в Гуанджоу.

Проектът е създал търговски център за космически иновации, който да интегрира научни изследвания, приложение и инвестиции. До 2030 г. проектът има за цел да постигне над 95% покритие с дистанционно наблюдение в реално време в районите с ниски географски ширини, като генерира над 10 милиарда юана (около 1,45 милиарда щатски долара) индустриални инвестиции.