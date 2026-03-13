ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: САЩ настояват за принудително заседание на Съвета за сигурност на ООН относно санкциите срещу Иран

На 12 март САЩ, които са ротационен председател на Съвета за сигурност на ООН, свикаха заседание в рамките на дневния ред за неразпространението за принуждаване на ускоряването на работата на Комитета по санкциите, създаден съгласно Резолюция 1737 относно Иран. Китай и Русия изразиха ясна опозиция срещу тази стъпка. Китай заяви, че механизмът за „бързо възстановяване на санкциите" съдържа процедурни и правни недостатъци, и призова САЩ и Израел да прекратят незабавно военните операции и да се въздържат от атакуване на иранските ядрени съоръжения, които са обект на гаранции от Международната агенция за атомна енергия. Това пише КМГ.

След началото на заседанието Русия внесе процедурно предложение, с което се противопостави на разглеждането на този въпрос в рамките на дневния ред за неразпространението, а Китай изрази подкрепа за предложението на Русия. Въпреки това Съветът за сигурност прие дневния ред на заседанието с 11 гласа „за", 2 „против" и 2 „въздържал се". Китай и Русия гласуваха „против".

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

