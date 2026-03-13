Четвъртите сесии на ОСНП и на НК на КНПКС успешно приключиха поредицата от програми, като приеха резолюции относно доклада за работата на правителството, 15-ия петгодишен план и Кодекса за екологичната среда, което бележи изключителното начало на 15-ия петгодишен план, пише КМГ.

Преди и след двете сесии бразилските медии подчертаха, че прагматичният подход на Китай към дългосрочното планиране в крайна сметка е създал модел на развитие, достоен за глобален пример. В световен мащаб моделът на петгодишното планиране не е създаден от Китай и не е уникален, но именно Китай се придържа към него най-последователно и постига най-забележителни резултати. От 1953 г. до 2026 г., обхващайки периода от първия петгодишен план до 15-ия петгодишен план, Китай е преминал от състояние на „започване от нулата" до постигане на две чудеса, които рядко се срещат в света: бързо икономическо развитие и дългосрочна социална стабилност. Това е положило по-солидна основа за същественото осъществяване на социалистическата модернизация.

Освен това Китай продължава да отваря вратите си към света. Тазгодишният работен доклад на правителството предложи активно разширяване на отварянето, разширяване на двустранното инвестиционно сътрудничество и напредъка във висококачественото сътрудничество по инициативата „Един пояс, един път", което демонстрира непоколебимата решителност на Китай към задълбочаване на институционалната отвореност.

През следващите пет години Китай ще продължи да изгражда общност на споделена съдба, ще участва активно и ще води глобалното икономическо управление, както и ще предоставя повече обществени блага. Тази поредица от мерки ясно показва, че в един свят, изпълнен с нестабилност, Китай остава стабилен, действайки последователно като предсказуема, надеждна и отговорна държава и се явява като най-важната сила в света за мир, стабилност и справедливост.