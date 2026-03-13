ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майката на Николай Златков: Според документите в ч...

КМГ

„Епъл“ обяви намаляване на комисионните в китайските магазини за приложения СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 13 март „Епъл" публикува обявление за намаление на комисионните. След обмен с китайски регулаторен отдел „Епъл" ще адаптира комисионните в App Store в Китай, пише КМГ. 

От 15 март комисионните на iOS и iPadOS за App Store в континентален Китай ще се регулират. Комисионните на купуването и плащането на приложенията в Apple App ще паднат от настоящите 30% на 25%. Комисионните за допустими покупки в приложения на Apple по програмите App Store Small Business Programme и Mini Apps Partner Programme, както и комисионните за автоматично подновяващи се абонаменти след първата година, ще се намалят от настоящите 15% на 12%.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

