Над 33 тона наркотици са задържани за година в Турция при митнически проверки

Турските митници са задържали над 33 тона наркотици през миналата година, сочат данни на министерството на търговията, съобщава "Търкиш минит", позовавайки се на електронното издание ТРТ724 и БТА.

Митнически служители са конфискували наркотиците при акции, осъществени на сухопътните граници, летищата и пристанищата.

Стойността на задържаните наркотични субстанции се изчислява на около 44-45 милиарда турски лири (около 1,02 милиарда долара), сочи информация на министерството.

Спрямо миналата година се регистрира 47 на сто ръст на количеството на задържани наркотици.

Увеличение има и в сравнение с предишни години, като например през 2022 г. задържаните наркотични вещества са били 14 тона.

През миналата година в Турция са задържани 7,7 тона метамфетамин, става ясно още от данните.

На летището в Истанбул са засечени 455 килограма хероин, а на пристанището в Текирдаг - 1,5 тона канабис.

Изнесената от министерството на търговията информация обхваща само акциите, осъществени от митническите и граничните власти.

Турция се смята за ключов транзитен маршрут за трафик на наркотици от Афганистан и други страни от региона към Европа.

Има индикации, че вероятно страната е изправена и пред нарастващ вътрешен проблем с наркотиците, се посочва в публикацията.