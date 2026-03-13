Израел нанесе удар по мост над река Литани в Ливан (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че днес са извършили въздушен удар по мост в южен Ливан, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Това изглежда е първият случай в рамките на настоящата кампания срещу „Хизбула“, в който Израел признава, че е атакувал гражданска инфраструктура.

Израелските военни заявиха, че мостът "Зрарие", който преминава над река Литани, е бил ударен, защото е основен обект за преминаване, използван от бойците на „Хизбула“, които се придвижват между Северен и Южен Ливан, но не представиха доказателства в подкрепа на това твърдение.

Според ЦАХАЛ бойци на „Хизбула“ са разположили установки за изстрелване на ракети в близост до моста и са извършвали атаки срещу Израел от този район.

В изявление на израелската армия се казва, че ударът по моста е бил необходим, за да бъде отстранена заплаха за израелските цивилни.

По-рано през деня ливанските държавни медии съобщиха, че дрон е поразил жилищен апартамент в квартал Бурж Хамуд в Бейрут, в северните покрайнини на ливанската столица. Това е първият случай, в който този район на града става цел на атака.

Тази седмица израелската армия извършва ежедневни удари в Ливан като част от офанзива срещу подкрепяната от Техеран групировка „Хизбула“, след като тя започна атаки срещу Израел на 2 март, за да отмъсти за убийството на върховния лидер на Иран в началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Стотици хиляди ливанци бяха принудени да напуснат домовете си заради израелските удари по цели в Ливан.