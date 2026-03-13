ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Производствената стойност на веригата на филмовата индустрия в Китай надхвърля 160 млрд. юана

Производствената стойност на веригата на филмовата индустрия в Китай надхвърля 160 млрд. юана СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

До 12 март общият размер на китайския боксофис през 2026 г. надхвърля 11 милиарди юна, като страната запазва позицията си на лидер в света по приходи от билети на единен пазар, пише КМГ. В момента годишните приходи от билети в Китай съставляват над 28% от световния пазар, като страната постига устойчиво лидерство благодарение на висококачествено съдържание, огромен пазар и индустриални иновации. Според данните размерът на общата производствена стойност на веригата на филмовата индустрия в Китай е надхвърлила 160 милиарда юана през 2026 г.

Производствената стойност на веригата на филмовата индустрия в Китай надхвърля 160 млрд. юана СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

