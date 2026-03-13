Туск: Въпреки ветото на президента, ще харчи част от евросредствата за отбрана



Резолюция, която ще позволи изразходване на някои от средствата от европейската програма за финансиране на отбраната СЕЙФ (SAFE, „Security Action for Europe" – бел. ред.), ще одобри правителството на Полша, въпреки президентското вето. Президентът Карол Навроцки наложи вето на законопроекта за създаване на механизъм за разпределяне на парите, пише Ройтерс, като цитира премиера Доналд Туск.

„Предстои правителствено заседание, по време на което правителството ще одобри резолюция, въз основа на която ще финализираме програмата за Полските въоръжени сили", каза Туск, цитиран от БТА.