Вучич: Подготвяме се за нападение от Хърватия и Албания

Подготвяме се за нападение от Хърватия и Албания, заяви президентът на Сърбия Александър Вучич, пише уебсайтът ekskluziva.ba. Те чакат момента, в който ще избухне по-голям конфликт между европейците и руснаците и още по-голям в Близкия изток, добавя той.

Той говори още за настоящата ситуация в региона и за военния съюз между Хърватия, Албания и Косово и подчерта, че като лидер на малка държава носи отговорност за сигурността на своите граждани.

„Аз съм президент на числено малка държава. Не съм Доналд Тръмп или Владимир Путин – големи президенти, които решават всичко с лекота. За мен няма лесни неща. Разбира се, че имам страх. Аз съм президент, който иска наследството му да бъде мир. Изведнъж, от нищото, се появява военен съюз. Разбира се, че изпитвам страх за живота на всеки гражданин на нашата страна. Това е моята отговорност, моето задължение и дълг. Преди всичко трябва да пазя стабилността на държавата. Единственият действително избран на избори съм аз", каза Вучич, цитиран от B92.

Вучич за първи път публично говори и за китайските ракети, като подчерта, че Сърбия притежава оръжия, които не показва.

„Андрей Пленкович каза, че съюзът не е насочен срещу Сърбия и че ние му придаваме твърде голямо значение. Изслушах го и толкова. Но все още имам неприятно усещане и страх. Този военен съюз е пряко насочен срещу Сърбия", обясни той.

Президентът на Сърбия посочи още, че през последната година Хърватия е правела всичко, за да отслабва Сърбия.

„Една година слушате как Сърбия е купила употребявани 'Рафал', а те – нови; как ще получат ракети 'Метеор'; как са по-силни от нас, а ние мълчим. Аз казвам: да, защото сте силни – затова имам тази доза страх, когато създавате военни съюзи. Не бих подценявал силата на Сръбската армия, а още по-малко тяхната. Бяха изненадани, когато видяха, че ние имаме тези ракети. Имаме неща, които не показваме", добави той.

Вучич подчерта, че Сърбия насочва всички свои действия към защитата на страната.

„Подготвяме се за тяхно нападение. Те чакат момента, в който ще избухне по-голям конфликт между европейците и руснаците и още по-голям в Близкия изток. Всичко, което правим, е, за да защитим страната си. Не можем да нападаме държави от НАТО, а Албания и Хърватия са сред тях. Това са техните намерения – чакат удобен момент, когато в света настъпи общ хаос.

Но хората не трябва да се тревожат. Ще кажа само, че Сърбия има достатъчна възпираща сила за всички тези три субекта – достатъчна сила, за да изпрати ясна възпираща послание. Гражданите на Сърбия могат да спят спокойно. Сърбия е достатъчно силна, за да запази своята териториална цялост, суверенитет, свобода и сигурността на своите граждани. Няма да ни нападнат не защото не искат, а защото знаят какъв би бил отговорът", заключи Вучич.