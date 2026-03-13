ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Решено: вероизповеданията няма да плащат данък вър...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22461783 www.24chasa.bg

Руски удари убиха двама в Сумска област на Украйна

996
Двама загинаха в руски атаки в Украйна СНИМКА: Архив

Почти 120 удара по 40 населени места в украинската Сумска област са ненесли руските сили през последното денонощие, убивайки двама души и ранявайки още един човек, съобщи агенция Укринформ, цитирайки изявление на областната военна администрация в Телеграм.

В село Николаевка 32-годишен мъж бе убит, а 45-годишен мъж бе ранен вследствие на руска атака с дрон.

В Хотин 66-годишен мъж бе убит, след като се натъкнал на руска мина.

Най-голям брой руски атаки са регистрирани в Сумски и Шостки окръг.

Руските сили използват минохвъргачки, артилерия, дронове и планиращи бомби за атаки срещу Сумска област, отбелязва Укринформ, цитирана от БТА

Двама загинаха в руски атаки в Украйна СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание