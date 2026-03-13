Наташа Кампуш е с тежки здравословни проблеми след 8-те години, прекарани в подземие

Семейството на Наташа Кампуш разкри болезнената истина, че днес тя се чувства „напълно изгубена" в собствен свят. 38-годишната Наташа страда от тежки здравословни проблеми, които са оставили лекарите „напълно безпомощни", пише "Дейли Мейл".

Тя е отвлечена едва на 10-годишна възраст през 1998 г. от Волфганг Приклопил, докато отивала на училище в Австрия. След това прекарва осем години в плен в тайна подземна килия. През август 2006 г. успява да избяга, а похитителят ѝ слага край на живота си, като се хвърля под влак.

В годините след като излиза на свобода свободата Наташа написа книга, по историята ѝ бе заснет филм и дори имаше собствено телевизионно предаване. Днес обаче сестра ѝ, Клаудия Нестелбергер, споделя в нов документален филм на австрийската телевизия ORF: „Наташа, която всички познаваха пред камерите, вече я няма. Тя живее в свой собствен свят. Сякаш отново е в някакъв затвор. Сърцераздирателно е и се чувстваме безпомощни."

Само допреди две години Наташа изглеждаше оптимистично настроена – занимаваше се с дизайн на бижута, участваше в благотворителни проекти в Шри Ланка и прекарваше време сред природата с коня си.

Спомените за осемте години в плен обаче остават непосилно бреме. Тя беше държана в безпрозоречно помещение от пет квадратни метра, били са я до 200 пъти седмично, оковавана е за леглото и е принуждавана да чисти полугола. От 12-годишна възраст тя е развила защитни механизми, регресирайки до поведението на малко дете, за да оцелее психически под контрола на Приклопил.

Майката на Наташа, Бригита Сирни, също споделя за своя ад. В началото тя беше обвинявана, че е убила собственото си дете.

„Частен детектив твърдеше, че съм я хвърлила в езеро. Беше толкова тежко, че исках да сложа край на всичко. Три месеца не смеех да изляза на балкона", разказва тя.

Днес, докато наближава 20-годишнината от нейното бягство, Наташа Кампуш изглежда е загубила битката с демоните от миналото, а близките ѝ се опасяват, че стените, които е издигнала около себе си сега, са по-непробиваеми и от тези в подземието на Приклопил.