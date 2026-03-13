Връщат в Иран 84 тела на моряци от фрегатата, торпилирана от САЩ край Шри Ланка



Днес в Иран ще бъдат върнати телата на 84 ирански моряци, намерени край бреговете на Шри Ланка, след като американска подводница торпилира иранска фрегата миналата седмица, съобщи министерството на външните работи на Шри Ланка, цитирано от Франс прес и БТА.

"Всички необходими процедури на местно равнище бяха изпълнени и телата на загиналите иранци ще бъдат транспортирани със специален самолет в родината им", заяви говорителят на шриланкското външно министерство Тушара Родриго, като уточни, че спасените 32 ирански моряци ще останат в Шри Ланка.