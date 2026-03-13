ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Решено: вероизповеданията няма да плащат данък вър...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22461860 www.24chasa.bg

Връщат в Иран 84 тела на моряци от фрегатата, торпилирана от САЩ край Шри Ланка

924
Иран Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)


Днес в Иран ще бъдат върнати телата на 84 ирански моряци, намерени край бреговете на Шри Ланка, след като американска подводница торпилира иранска фрегата миналата седмица, съобщи министерството на външните работи на Шри Ланка, цитирано от Франс прес и БТА.

"Всички необходими процедури на местно равнище бяха изпълнени и телата на загиналите иранци ще бъдат транспортирани със специален самолет в родината им", заяви говорителят на шриланкското външно министерство Тушара Родриго, като уточни, че спасените 32 ирански моряци ще останат в Шри Ланка.

Иран

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание